Et mitte lasta külmal oma nahale üks null teha ning siiski nautida talvemõnusid, on mitmeid võimalusi. Kuna nahale mõjuvad halvasti just suured temperatuurikõikumised, on hea meeles pidada, et pärast pesemist ja kreemitamist tuleks õue külma kätte minemisega oodata vähemalt pool tundi.