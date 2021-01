Uus nädal kisub lõpupoole vesiseks

Esmaspäeval jõuab väheaktiivne madalrõhulohk Läänemerele ja toob meile veidi lund lisaks. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning sajab kerget lund. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul 0..-5, sisemaal -6..-11, päeval saartel -1..+1, mandril -1..-6, Kagu-Eestis kuni -9°C.

Teisipäev jääme eemalduva kõrgrõhkkonna ja Läänemereni ulatuva madalrõhkkonna piirialale. Vahetevahel sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Edelatuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel Lääne- ja Põhja-Eestis 0..-5.

Kolmapäeval laieneb Põhjamere äärest madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Läänemere ning toob päevaks tihedama lumesaju, saartel sajab ka lörtsi ning õhtul võib ka vihma tulla. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..-3, sisemaal -6..-10, Ida-Eestis kuni -13, päeval tõuseb saartel ja läänerannikul 0..+2, sisemaal -1..-6°C-ni.

Neljapäeval jõuab uus ja aktiivne madalrõhkkond Skandinaaviasse ja kui selle surve on jõuline, siis pääseb soojem õhumass Läänemere idarannikule. Öösel sajab ida pool lund, lääne pool lörtsi, saartel ka vihma. Päeval muutub sadu kõikjal vesisemaks. Puhub tugev edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on enne keskööd saartel kuni +2, mandril 0..-5, pärast keskööd tõuseb ning päevane temperatuur on 0..+4°C.