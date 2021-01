Haug va veteröövel – aasta kala 2021

Tänavu pakuti aasta kalaks teiste seas ka säinast. Vahepeal teda eriti ei olnud, nüüd paar aastat on jälle olnud. Laiemaks tutvustamiseks võinuks säinale aasta kala tiitli anda küll, aga minu meelest on haug siiski päris hea valik.

Havi – populaarne ka ilma tiitlita

Hobikalamees Tiit Lembit FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Haug kui võimas kala sobib kindlasti aasta kalaks, paraku püütakse meil teda ehk liiga palju,” leiab hobikalamees ja landimeister, T. Lures OÜ omanik Tiit Lembit.

Haugipüük on Eestis ja Saaremaal väga populaarne. Seega on mõistetav, miks haug aasta kalaks nimetati. Samas – ta on piisavalt populaarne ka aasta kala tiitlita. Nüüd, tänu sellele aunimetusele saab ta veelgi rohkem tähelepanu.

Minu arvates on haugipüügile kehtestatud piirangud õiged ja vajalikud – kui püüda, siis ikka mõistlikul hulgal.

Oleneb muidugi aastast, aga Saaremaa vetes on haugi palju, eriti meres – lahesoppides. Mullu käisin haugil ise vaid kaks korda, kuuldavasti olid teistel aga head saagid.

Sellega, et ma ise oleksin kunagi Saaremaal mõne väga suure rekordhaugi välja tõmmanud, ma kiidelda paraku ei saa. Kõige suurem on ehk olnud 7,3 kg. Suurim saak, mis püütud, on olnud vist 18–19 kilo ringis.

Mul on hea meel, et kalad ja kalapüük ka noortele ja lastele huvi pakuvad. Seepärast on meil Kuressaares loodud kalastusring tänuväärt ettevõtmine. Vahel tuleb mõni laps ka minu käest üht-teist kalade kohta küsima. Vastan alati hea meelega. Esimesena püüan neile selgeks teha, millal ja kus on kalapüügil keeluajad ning millised on alamõõdulised kalad. Seda tasub tulevasel kalamehel teada maast madalast.