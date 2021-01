Kuressaare Soojus plaanib kergliiklusteele säästuvalgustust

Ettevõtte juhatuse liikme Jaan Mehiku sõnul on sellise käigu mõte suurendada valgustuse efektiivsust. “Öösel, kui kergliiklustee kasutajaid on väga vähe, võiks ka valgust vähem olla,” ütles Mehik. See kehtiks kõikide kergliiklusteede kohta, ka Mändjala-suunalise.

Tema sõnul on tänavavalgustuse ebaefektiivsus üldine probleem. “Õige oleks, et valgustus põleks siis, kui teda vaja on,” lausus Mehik, tõdedes, et tänaste tehniliste lahenduste juures see paraku nii lihtne ei ole. Kuressaare Soojus katsetab tema sõnul mitmeid lahendusi, kuidas seda muret lahendada.