Saarte koolilapsed toiduga eriti ei pirtsuta

Sanna-Reesi Hoogand FOTO: Erakogu

Sanna-Reesi Hoogand, Saaremaa ühisgümnaasiumi 11.a klassi õpilane:

Mulle koolitoit üldiselt meeldib ja sööklas käin söömas tihti. Kõige rohkem meeldib mulle riis kanakarrikastmega. Neid toite, mida soovin menüüs rohkem näha, ei ole.

Mehis Jalak, Salme põhikooli 9. klassi õpilane:

Minu lemmiktoit on hakklihakaste ja kartul. Käin alati koolis lõunat söömas, sest toit on väga maitsev. Sooviksin aga, et pakutaks rohkem puuvilju ja ka liharoogasid võiks rohkem olla.

Mehis Jalak FOTO: Erakogu

Oskar Maripuu, Valjala põhikooli 8. klassi õpilane:

Minu lemmik-koolitoit on lõhe koos keedukartulite ja tomati-kurgisalatiga. Väga maitsev on ka hommikupuder. Koolilõunat söön iga päev ja olen Valjala koolitoiduga väga rahul. Samuti meeldib mulle, et lõunasöök on väga mitmekesine. Arvan, et kõiki toite saab teha hästi ja tervislikult ning meie kooli kokk Margit paneb sellele kindlasti suurt rõhku. Lõunamenüüs sooviksin näha veelgi enam mitmekülgsust, toiduainetest võiks rohkem olla riisi.

Oskar Maripuu FOTO: Erakogu

Maire Liitmäe, Muhu põhikooli söökla perenaine:

Mul pole põhjust nuriseda – meie kooli lapsed söövad üldiselt kõike. Näiteks oli meil kolmapäeval menüüs kodune seljanka ja rukkijahuvaht piimaga. Lapsed sõid väga hästi! Hakklihakaste maitseb neile, samuti kartul. Kodused kotletid meeldivad ja pikkpoiss. Meie laste kõige suurem lemmik on aga seapraad ja hapukapsas. Ka meil on olnud aeg, kus lapsed kõvasti makarone sõid. Eks nad söö praegu ka – samamoodi nagu kõike muudki.

Lõunal käivad kõik õpilased. On küll paar last, kes liha ei söö ja mõni ei söö mingit köögivilja, aga üldiselt meie lapsed toiduga ei pirtsuta. Köögivilja pakkudes me kavaldama ei hakka ja mingi muu toidu sisse seda ei peida. Koostisosad peavad olema silmaga nähtavad – muidu ei pruugi laps seda toitu süüa, kui sealt näiteks porganditükikese avastab.

Laste toiduraha, mis riik annab, on minu arvates piisav, tuleme sellega kenasti välja. Laod teevad üsna palju sooduspakkumisi ja suurema osa köögivilju ostame siitsamast Muhust kohalikelt. Kui kõrvitsat teeme ise sisse, siis hapukurgi ostame, seda me ise ei hapenda.

Tiiu Smidt, Kuressaare gümnaasiumi söökla juhataja:

Oleme iga kevad teinud laste seas küsitlust, et tagasisidet saada. Selle järgi on meie kooli õpilaste seas kõige popimad toidud makaronid hakklihaga, lasanje ja ahjukana. Kõhu saavad täis ka need, kes liha mingil põhjusel ei söö – iga päev on menüüs üks toit, mis liha ei sisalda. Muidugi ei ole need toidud mõeldud ainult taimetoitlastele, vaid kõigile, kes soovivad. Näiteks on valikus ühepajatoit, kus pole liha.