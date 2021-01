Ise olen Tallinnas elav saarlane ega tahaks kohe üldse, et saarele koju lähedaste juurde jälle ei pääseks, sest mingid kangelased ei taha reeglitest kinni pidada. Pean igapäevaselt maski kandma – töö iseloom on selline. Harjumaal kantakse maske linna vahel, maakohtades – keegi ei vingu. Loomulikult ei taha mitte keegi seda jama näo ees kanda, aga kui peab, siis peab.

Kevad tõestas, et väikses kohas levib nakatumine nagu kulutuli. Lühike mälu on vist kodusaare rahval, kevadine lockdown juba ununenud? Üks inimene ei pääsenud poodi maskita ja kohe hala lahti. Õige, et ei pääsenud – nii peaks see olema igas poes.