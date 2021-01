Ametikool kuulutas välja kelneri eriala vastuvõtu

“Ettevõtted küsivad kelnereid meilt aastaringselt, hoolimata sellest, et on koroonaviirus,” ütles ametikooli turismiteeninduse juhtõpetaja Ülle Tamsalu .

Tamsalu sõnul on kuuekuulise õppeajaga eriala puhul tähtsal kohal klassikalise teeninduse aluste omandamine. “Olulisel kohal on catering-teenindus, toidu pakendamine, et kelner suudaks kojukandeteenust pakkuda,” märkis juhtõpetaja.