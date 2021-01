Kärla kool distantsõppele, vallavalitsus kaugtööle

Abivallavanem Helle Kahm lisas, et kool võtab lapsevanematega ühendust.

„Õpilased, kellel kodusõppeks võimalust pole, saavad seda siiski erandkorras ka koolis teha, kuid see toimub kokkuleppel koolijuhiga. Toitlustamise küsimusega juba tegeletakse ning selle täpsemast korraldusest antakse peredele teada,“ selgitas Kahm.

Saaremaa Vallavalitsus toonitab, et ehkki tegu on ettevaatusabinõudega on kõigile suur palve käituda terviseteadlikult ja lükata vältimatud kohtumised edasi – vaid nii saab ära hoida COVID-19 nakatumise laialdast levikut ja võimalikult kiiresti tavaellu naasta.