Muusikakool taotleb Joosep Aaviku nime

Kooli direktor Tarmo Berens märgib taotluses, et ümbernimetamise aluseks on muusikakooli 70. sünnipäev ja kooli vilistlaste pöördumine. Pöördumises, millele on alla kirjutanud vilistlased Tarmo Berens, Tiit Köster, Tiiu Aro, Heidi-Ingrid Maaroos ja Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan, tõdetakse, et koolile Joosep Aaviku nime andmisega tahetakse tulevastele põlvedele jäädvustada mälestus ühest Saaremaa tuntumast ja austust väärivast kultuurikorüfeest.