Inimene tahab tihtipeale endale lemmiklooma – kedagi, kes ootaks teda kodus ees ja mõjuks teraapiliselt. Lisaks traditsioonilistele kassidele ja koertele on saarlastel kodudes aga ka niisuguseid lemmikuid, keda nähes saab mõni paanilise foobiahoo või on tegu nii eksootiliste loomadega, et neid leidub kodudes vaid käputäis.

Pahupidi keeratud kass

Saaremaal Köstri talus elab Gerle Aljas koos oma abikaasa Aare ja 4-aastase poja Jan-Markusega. Lisaks õues ringi müttavatele lihaveistele ja hobustele kuuluvad peresse veel valge Šveitsi lambakoer Keidu ning üks pisut ebatraditsioonilise välimusega kassike. Sfinksi tõugu Olaf ei oleks ehk paljude inimeste esimene valik. Pikkade peenikeste käppade otsas kõndiv karvutu kiisu võib tekitada küsimuse, miks valida endale lemmikuks niisugune eksemplar, kui on olemas pikakarvalisi uhke oravasabaga kauneid kasse. “Kõigile nad ei ole jah meelt mööda,” tõdeb perenaine. “Aga on ka neid, kes ütlevad, et ta on nii inetu, et hakkab isegi ilus tunduma,” lisab ta naerdes.