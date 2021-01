Uskumatu tõesti, et koroonaviiruse vaktsiin nii kiiresti välja töötati, aga see sai võimalikuks tänu inimkonna varasemale kogemusele sarnase elukaga (elukas ise on nii tilluke, et on nähtav vaid elektronmikroskoobis) ning tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele.

Tänaseks on maailmas koroona vastu vaktsineeritud miljoneid inimesi, seal hulgas mindki kui meedikut. Enesetunne on hea, süstekoht oli paar päeva hell, aga nii on see olnud pärast iga muud vaktsiinisüsti. Kaitsesüsti tegemisel ei tohi inimesel olla ägedat palavikuhaigust, ent ükski krooniline haigus takistuseks pole, otse vastupidi. Tundlik süstekoht, lühiaegne pea- ja lihasvalu või väsimus pole kõrvaltoimed, vaid pigem normaalne reaktsioon: keha annab märku, et ta käivitas intensiivse kaitsekehade tootmise.

Ambitsioonikas plaan

Tähelepanekute järgi on reaktsioone vähem eakatel, aga kellel on üliaktiivne immuunsüsteem, sellel tekib tugevam vastus, kergitades mõnikord isegi palaviku üles.

Suur ports kaitsekehi tekib juba esimeste nädalatega, aga 95-protsendine kaitse peaks kujunema nädal pärast teist süsti, kusjuures võib reaktsioon siis isegi ägedam olla, aga ei pruugi. Kui kauaks kaitset jätkub, pole veel teada, aga loodetavasti vähemalt aastaks, nagu gripivaktsiinigi puhul.

Et koroonast vabaks ja maailm lukust taas lahti saada, oleks vaja vähemalt 50–70% elanikkonna vaktsineeritust, mis on vägagi ambitsioonikas plaan. Lisaks logistilistele probleemidele tuleb ületada hirm vaktsineerimise ees.

Vaktsiine on läbi aegade süüdistatud küll autismis, küll muudes imelikes kaugtagajärgedes, aga tõestust neile väidetele pole leitud.

No nii võimas see tilgake vaktsiini nüüd ka ei ole! Mõni söök-jook, rääkimata suitsust-alkoholist, on oluliselt ohtlikumad. Samas võib halbade asjaolude kokkusattumist juhtuda kus ja millal iganes. Nagu on öelnud kuulus Kanada arst William Osler, on meditsiin ebamäärasuse teadus ja tõenäosuse kunst. Nii oli, on ja jääb.

Normaalne skepsis peab meil igaühel iga asja puhul säilima, aga vaktsiinivastasusega on küll äärmusesse jõutud. Vaktsiini ülesanne on lasta organismil toota konkreetse viiruse või bakteri vastu kaitsekehad, mis kohale tormates pahalase kiiresti üles leiavad ja tapavad, nii et haigus jõuab areneda vaid õige pisut või üldse mitte.

Jah, antikehad tekivad ka pärast viiruse läbipõdemist, aga miks me peaksime riskima ettearvamatult käituva haigusega? Jumala õnn, et koroona kulgeb enamikul kergelt ja suremusprotsent on võrreldav gripiga (3–4%). Koroona on aga tunduvalt nakkavam, mistõttu leiab ta rohkem üles krooniliste haigustega inimesi. Organism võitleb nakkusega, kuis jaksab, kurnates samal ajal kõiki elundeid, eriti aga hingamisteid, kustkaudu viirus siseneb. Kui viirus on sealse limaskesta mõnusaks kasvulavaks ette valmistanud, võib areneda muidu vaikivatest kehaomastest bakteritest põletik, mille raviks on vaja antibiootikume. Viirus ise vaid vilistab antibiootikumi peale.