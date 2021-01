Maainimeste mure: lumesahad lükkavad teeotsad umbe

Saaremaa valla piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni esimees Raimu Aardam ütles, et teeotste kinnilükkamine on vana probleem ja tüüpiline tervele Saaremaale. Kõigepealt puhastab majaomanik oma mahasõidu lumest ja seejärel lükkab peateed puhastav sahk selle uuesti kinni. Noored inimesed jaksavad sahast mahajäänud valli uuesti laiali loopida, aga vanainimesele käib see üle jõu.