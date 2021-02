Bruno Pao: heisakem lipud Tartu rahu puhul

Kuressaare ja Riia vahel käis vägev laevaühendus, pärast Tartu rahulepingu sõlmimist see ühendus aga katkes. Nii tuli ka saarlastel oma senist elukorraldust muuta – hakata Riia asemel Tallinnas käima. Või siis tuli inimestel, kes olid varem ikka Riias tööd saanud, kodusaarel midagi asemele leida. Riias teenijana töötanud naistest sai osa tööd pansionaatides, see aga õnnestus vaid kiiremail.

Muidugi oli Tartu rahuleping meie omariikluse seisukohast väga tähtis – oli see ju Eesti iseseisvumise nurgakivi. Kahjuks näeb 2. veebruaril, Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeval sinimustvalgeid lippe lehvimas aasta-aastalt ikka vähem. Lumerohketel talvedel on see mõistetav – eramajades elavad eakad inimesed ei pruugi jaksata lund lükata, et pääseda lippu üles panema. Nooremad aga võiksid seda tähtpäeva siiski oluliseks pidada ja meeles hoida. Oli ju 1920. aasta 2. veebruaril sõlmitud rahuleping Eesti seisukohast väga tähtis – eestlased hakkasid ise oma elu juhtima ning said seda teha 1940. aastani, mil taas meie kaela käänama hakati.