Rahvakultuuri keskus ootab imelugusid

“Meie esivanemad on uskunud hingede liikumisse, krattide, inglite, haldjate ja loodusvaimude olemasolusse, kogetud on nii kodukäijate kohalolu kui nähtud ka päkapikke! Kas need imelised nähtused on kuhugi kadunud või kohtutakse nendega ka tänapäeval? Nüüd kutsumegi inimesi, kes ise midagi või kedagi imelist on elus kohanud, oma lugu salvestama ja meile saatma,” selgitas suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu, täpsustades, et tegemist peaks olema siiski tõestisündinud looga. Oodatud on taas nii tekstid, heliklipid kui ka videosalvestused.