Haameri preemia saab Enno Hallek

Preemiakomisjoni esimees Helle Kahm ütles Kadi raadio saates “Keskpäev”, et võitja kasuks kallutas komisjoni tema eriline maailmanägemine ja side Erik Haameri endaga. Ta lisas, et nelja aastaga on preemia leidnud Eesti kunstimaastikul oma koha, mida kinnitab nominente esitanud institutsioonide väärikas nimekiri.