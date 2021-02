Suursaarte jääteed visatakse ajaloo kolikambrisse

Viimati kümme aastat tagasi avatud Suure väina jäätee jääb arvatavasti ka viimaseks, kuna vajadus kiiresti mandrile pääsemiseks jääteed kasutada on tänapäevase praamiliikluse juures kadunud.

“Mõttekus ja vajadus on ära kadunud,” ütles Hiiumaalt ja Muhust mandrile rajatud jääteede kohta eile hommikul ERR-ile transpordiameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla. Tema sõnul on riik investeerinud laevadesse ja sadamatesse. Jäätee täitis minevikus ikkagi ajutise püsiühenduse rolli. “Mõistlik oleks need trassid maha jätta,” tõdes Vaidla.