Kõrge vererõhk on Karmelit kimbutanud aastaid. Uuringutel Eestis, Inglismaal ja Austraalias on arstid seni vaid õlgu kehitanud: ta on terve, kuid vererõhk on ikkagi kõrge. Karmel ütleb, et on pidanud võtma tablette, kuid need muutsid enesetunde vaid halvemaks. Ta tunnistab, et viilis tablettide võtmisest ja püüdis niisama hakkama saada.