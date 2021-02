Kuressaare haigla sai kingituseks 12 blenderit

Kodutehnika kaupluse omanikud Anu ja Marko Mets on kevadisest koroonakriisist alates soovinud tunnustada Kuressaare haigla eesliinitöötajaid, kes raskustest hoolimata suutsid kogukonnale pakkuda tuge ja kindlustunnet.

“Nad andsid endast parima ka ajal, mil teistel ei olnud aimugi sellest, mis tunne on veeta pikki vahetusi täielikus kaitsevarustuses ning hoolitseda raskelt haigete patsientide eest,” ütles Marko Mets, olles väga rahul sellega, et nüüd avanes neil võimalus haiglatöötajaile heameelt valmistada.

“Mõtlesime, et viime kingituseks midagi niisugust, mis aitaks meditsiinipersonalil vahepeal end vitamiinidega turgutada ning smuutid on selleks suurepärane viis. Caso tuli meie ideega kaasa ja toetas sellisel määral, et saime haiglale soetada isegi loodetust rohkem blendereid,” rääkis Anu Mets.