Jääpurikad kui maja kvaliteedi näitaja

Pea kohal varitsev oht

Teine ja sageli olulisem probleem on ohutus. Ehitusseadustiku §8 sätestab ehitiste ohutuse põhimõtte, mille järgi ei tohi hoone kasutamine põhjustada ohtu inimesele ega varale. Kui hoonet ei kasutata, siis on see külm ja suuri jääpurikaid ei teki. Kui hoones elatakse, siis põhjustab toasooja lekkimine jääpurikate kaudu ohtu nii hoonest mööduvatele inimestele kui ka räästa all olevale varale (nt autod). Teisisõnu hoone ei vasta kasutamisel ehitusseadustiku ohutuse põhimõttele.

Uus pole alati hea

Ekslik on mustvalge suhtumine, et uued hooned on hästi tehtud ja vanad halvasti. Pigem tähendab pööningu täisehitamise trend seda, et uhkete purikatega on just uued või renoveeritud hooned, seevastu vanades hästi tuulduvate külmade pööningutega hoonetes esineb probleemi harvem, isegi kui pööningu põrand on kehvemini soojustatud.