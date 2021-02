▶ Saatejuht Tõnis Kipper: “Kui raske ja keeruline esmaspäev, 15. veebruar Kuressaare büroos oli?”

FOTO: Tambet Allik / Saarte Hääle arhiiv

Olev Martinson: Päris järjekorda meil ukse taga ei olnud, aga eks see 15. veebruar puudutab 60% Eesti elanikkonnast, kaasa arvatud Saaremaa elanikke, kes oma tuludeklaratsioonid esitavad. Esmaspäeval oli meie büroo esimene klient, üks härrasmees hommikul juba enne kella kaheksat kohal.

Tänavu on Kuressaare büroo töökorraldus koroonaviiruse leviku tõttu varasematest aastatest veidi erinev.

Need deklaratsioonide esitajad, kes büroosse kohale tulevad, võiksid arvestada, et lõuna ajal, kell 12–12.30 on meie büroo suletud. See korraldus kehtib meil juba eelmise aasta maikuust pärast eriolukorra lõppu – ruumid on ajutiselt suletud, kuna on tarvis desinfitseerida.

Loomulikult peavad büroosse saabuvad kliendid kandma maski. Kehtib ju siseruumides maski kasutamise nõue. Mask peab igaühel endal kaasas olema, sest kohapeal me maske ei jaga.

▶ Kas büroo külastamiseks peab aja kinni panema või võib tulla büroo ukse taha nn elavasse järjekorda?

Külastusaega broneerima ei pea, büroo on avatud esmaspäevast neljapäevani 8.30–16.30 ning reedel 8.30–15.30. Kuna inimesed peavad hoidma üksteisega kahemeetrist distantsi ja arvestades meie büroo klienditeeninduse ruumide suurust, lubame sinna korraga neli klienti. Selleks, et vajadusel saaksid inimesed järjekorras oodata, panime ukse taha toolid. Päris õues ootama ei pea. Kes tahab deklaratsiooni esitada klientidele mõeldud arvutis, sel peab kindlasti kaasas olema ID-kaart ja PIN-koodid. Ja kes prille kasutab, sel võiksid ka need kaasas olla. Vahel kipuvad need koju ununema.

▶ Tulude deklareerimist puudutavaid muudatusi on sel aastal mullusest ilmselt vähem?

Neid on tõesti vähem. Üks muudatus eelmise aastaga võrreldes on see, et deklaratsiooni esitamisega pole kiiret. Deklaratsioonide esitamise tähtaeg on küll 30. aprill, aga tegelikult saab seda esitada ka pärast seda kuupäeva, kui inimesel pole mingil põhjusel olnud võimalik seda selleks tähtajaks teha. Näiteks kui info välismaalt saadud tulude kohta on saabunud hiljem.

Tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg on samuti üks: 1. oktoober. Paljud, kel tarvis teatud summa juurde maksta, maksavad selle ära siiski tähtajast varem.

▶ Eelmisel aastal loodi selline võimalus, et need, kel on enammakstud tulumaksu tagasi saada, ei pruugi seda lasta oma kontole kanda, vaid võivad selle raha annetada.

Annetamisvõimalus on ka sel aastal. Samuti saab enammakstud tulumaksu kasutada maamaksukohustuse katteks. Selline võimalus on olnud juba aastaid ja seda kasutatakse aktiivselt. Esimene maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil ning nende jaoks, kel tuleb maamaksu maksta rohkem kui 64 eurot, on teine tähtaeg 31. oktoober.

▶ Eelmisel, koroona-aastal olid paljudel töölkäimise ja tulu teenimisega keerulised lood. Kas ja kui palju võib see mõjutada inimeste maksukuulekust või arusaamist, mida, kuidas ja kui palju deklareerida?