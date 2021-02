Valgetähe V klassi teenetemärgi sai kapten Indrek Kivi, kes juhtis Admiral Bellingshauseni Antarktikasse.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi sai pikaajaline ETV saatejuht Andres Kuusk, muusikaõpetaja ja jazz-kitarrist Tiit Paulus, jahtkapten ja samuti Bellingshauseni ekspeditsioonil osalenud Meelis Saarlaid ning kapten ja kirjanik Lembit Uustulnd.

Punase Risti V klassi teenetemärgi said logopeed Aino Hiiuväin, meditsiiniõde Mare Tuuling, eriolukorra aegne vabatahtlik Epp Petrov ja dr Ekke Nääb.

Saaremaaga on seotud ka dr Ashwath Venkatasubramanian, kes tuli saarlastele appi kevadise eriolukorra ajal.

"Väga uhke! Aitäh!", ütles Meelis Saarlaid, kui ajakirjanikult Valgetähe V klassi teenetemärgi saamist kuulis.

Jahtlaev Bellingshauseni Rio de Janeirosse viinud ja hiljem Lõuna-Ameerikast koju toonud Saarlaid ise pidas oma seoseks Eestiga seda, et on Eesti lippu lehvitanud kõikjal maailmas ja arvas, et ehk ta selle eest riikliku autasu saigi.

"Oh jumal," hakkas hetkel Soome lahel Botnicaga jääd murdev kapten Indrek Kivi naerma, kui uudist kuulis. Tagasihoidlikult arvas, et mis suuri teeneid tal ikka on.

Antarktikas käigu kohta märkis Kivi, et tegelikult on see Eesti jaoks suur asi ja meid teati.

Kevadel vabatahtlikuna Südamekodusse vabatahtlikult läinud Epp Petrov tunnistas, et kui teenetemärgist kuulis, võttis silma märjaks. Kevadine aeg oli emotsionaalne.

"Oleks nagu puuga pähe saanud," ei varjanud ka kirjanik ja kapten Lembit Uustulnd oma emotsiooni. Tema puhul märgiti ära ka panus merekultuuri arengusse.

Tema enda sõnul küll oma rolli merekultuuri arengus ei tunne. "Ma lihtsalt olen," tunnistab ta, et on lapsepõlvest saadik olnud mereusku ja teinud seda tööd mis talle on meeldinud.

Kirjandus on tema sõnul tulnud kodust kaasa. Ta ei keskenduvat nüüd kangesti merele või raamatutele, need asjad lihtsalt on.