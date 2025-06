Saaremaa ettevõtja mõtles välja, kuidas ka öisel ajal päikeseelektrit kasutada

Akuparkide rajaja Diotechi tegevjuht Raivo Videvik nentis, et kaasaegne akusalvesti on töövõimeline ka pärast 10 aasta möödumist, kuid siis võib hakata efektiivsus mõnevõrra langema. Hästi planeeritud investeering akusalvestisse tasub end tema sõnul ära keskmiselt 5 aastaga või isegi kiiremini, kuid palju sõltub sellest, milline on lahenduse tehniline eripära ja kogu projekti algne eesmärk.

“Elektribörs on kätte näidanud taastuvenergeetika tänased kitsaskohad, millest suurim väljakutse on senini olnud salvestusvõimsus, mis aitaks tootmise ja tarbimise tippaegu tasakaalustada. Viimased aastad on praktikas kinnitanud, et ilma akupargita on päikesepaneelidega kasumlikult majandada praktiliselt võimatu ja pole mingit põhjust arvata, et see suundumus tulevikus muutuks, sest päikeseelektrit toodetakse järjest enam,” selgitas Videvik.