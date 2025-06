MÕISALOOD Saare mõisa karjakastell on Koppelite pere hobiprojekt

Salapärane küngas

Mõistatused jätkuvad: Salakäigu sissepääs, kust leiti laste mänguasju. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Põnevaim koht kinnistul on salapärane küngas aida ja kahekordse kortermaja vahel. Keldris, millele lastekodu ajal betoonist katuslagi peale valatud, on näha keskaegne dolomiidist aknaraam, mis sarnaneb Maasi ordulinnuses olevatega, ning seinas on nišid ja kinnimüüritud võlvitud kaar. Künkas on ka ei tea kuhu viiva kitsa salakäigu võlvitud sissepääs, mida kohalikud poisid on viimaste sadade aastate jooksul mitmed korrad lahti kaevanud ning millest on arvukalt legende sündinud.

Saare mõis oli üks piirkonna maksukogumiskeskustest. Võib-olla peidab küngas ordumeistri tolleaegset elamist. Keskaegse lihtsa mõisahoone kohta on aga müürid kole paksud. Teada on, et viimane ordumeister allkirjastas just Holmhofis 1562. aastal oma läbirääkimised taanlastega.

Maasit peab Hannes pigem ametlikuks võimukeskuseks. “Holmhofis oli tunduvalt mugavam elada. Siin olid ka kariloomad, põllumaad ja rikkalikud kalavarud. Ehk elas ordumeister ikkagi siin, mitte Maasis,” arutles ta. “Aga miks mitte – kirjutas taanlastele siit oma kodukontorist ja käis vahel Maasis nägu näitamas.”

Esialgu künka lahtikaevamise plaani veel ei ole, sest müürid tuleks kohe konserveerida, muidu hakkab külm neid liigutama.

“Ehk leiame keskajast huvitatud arheoloogi, kellega pikemaid plaane teha,” märkis Hannes. Kuid künka sees on ka 108-kandine tuletõrje veevõtukoht, mis tuleb rekonstrueerida, et õppekeskusele kasutusluba saada.