FARMITRAKTOR: Ülar Tänaku sõnul ei ole see haruldus. Selliseid farmitraktoreid on Saaremaal veel.

Enamik aprilli- ja maikuu ilmadest on olnud jahedad, päikesepaistelisi päevi on jagunud, aga vähe. Vihmaga pole ilmataat saarlasi eriti kostitanud. Kuidas see saaki mõjutab?