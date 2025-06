SARMA Kuressaare linna ämmaemand

Volga ootas akna all

Digitarkust pole liiga palju

Ettevõtet vedav Allan Kaseväli nendib, et firma on jäänud samade liistude juurde nagu algusaegadel, aga turg on täna sootuks teine. “Poode, mis arvuteid müüvad, on palju. Konkurents on vali, aga minu eeliseks on, et teen ka remonti ja klient saab täisteenuse,” sõnab ta.