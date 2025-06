Vöimaluse fond jagas kevadvoorus rekordarvu toetusi

Alates 2019. aastast on MTÜ Vöimalus toetanud üle 450 kogukonnaalgatuse summas ca 680 000 eurot. Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas – juunis ja detsembris – ning fond on praeguseks läbi vaadanud juba rohkem kui 930 taotlust. Lisaks korralistele taotlusvoorudele on fondi rahastaja Kristjan Rahu teinud mitmeid sihtotstarbelisi annetusi Saaremaa kogukonna heaks.

13 taotlusvooruga on kujunenud välja, et umbes pooled projektidest on suunatud püsivamatele tegevustele (millegi ehitamine, renoveerimine või vahendite-inventari soetamine). Varasemalt on Vöimaluse fond toetanud näiteks Leisi ja Metsküla kogukonnamajade remonti; Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoone, Saaremaa Liikumispuudega Inimeste Seltsi maja ning Merineitsi Kodu korrastamist; Laugu ja Sauvere külaplatside ja Kudjape mänguväljaku elektriliitumist; Muratsi sadama ja Võhma sadama ning külakeskuse ning külamaja korrastamist; Leisi terviseraja ja mitmete ketasgolfiradade arendamist. Ikka selleks, et elu Saaremaal edeneks ja kogukonnad püsiks tugevad.