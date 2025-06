Lossipargi silla remont algab suve lõpus

Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp kinnitas, et kuigi sild on praegu kehvas seisukorras ja vajab remonti, ei kujuta see endast inimestele ohtu. Teiste lossi viivate sildade seisukord on tema teada kindlasti parem kui kõnealusel puitsillal.