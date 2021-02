"Saaremaa nakatunute number 1260 (14 päeva nakatute arv 100 000 elaniku kohta) on tõenäoliselt kõige ärevamaks tegev, sest meil on kõigil meeles olukord, mis oli kevadel. Kui võtta positiivsete testide osakaalu, mis on 20 protsenti ehk praktiliselt iga viies, siis võib öelda, et olukord tõsiselt vajab meie täppistähelepanu," rääkis terviseameti peadirektor Üllar Lanno tänasel pressikonverentsil.

Üllart Lanno rääkis, et 500st on ülespoole 11 maakonda, mis näitab väga kandvat nakkuse levikut.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 637 inimesel. 471 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 49, Lääne-Virumaale 41, Saaremaale 40, Pärnumaale 28 ja Raplamaale 20 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 15, Järvamaale 14, Võrumaale 10, Läänemaale 8, Jõgeva-, Põlva- ja Valgamaale 3, Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 20 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 794,67 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 13,2%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 56, haiglaravi vajab 493 patsienti

23. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 493 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 44 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 56. Koju saadeti 45 inimest, 27 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri 13 koroonaviirusega nakatunud inimest – 91-aastane mees, 90-aastane mees, 87-aastane naine, 86-aastane mees, 82-aastane naine, 77-aastane mees, 75-aastane mees, 72-aastane mees, 71-aastane mees, 70-aastane naine, 64-aastane naine, 62-aastane mees ja 60-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 553 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3312 COVID-19 haigusjuhtumit 3250 inimesega.

23. veebruari seisuga on tervenenud 46 335 inimest. Neist 32 233 inimese (69,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 14 102 inimese (30,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 901 906 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 59 407 (6,6% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 64 508 inimesele, kaks doosi on saanud 27 277 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 64 508 inimesele, kellest 27 277 on saanud mõlemad doosid. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt nii riskirühma kuuluvate inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.