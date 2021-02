Jüri Rüütel ütleb, et inspiratsioon tuli Linna Billilt ja tema kaaslastelt, kellega kogu aeg läbi käidi ja kellega koos ka pillimängu harjutati. “Meie iidolid olid Peoleo ja Müstikud. Inglise keele õpetaja Ivi Jõelaidi klassis saime kuulata ka Tom Jonesi ja Engelbert Humperdincki lugude salvestusi. Püüdsime neid oma mõistuse ja oskuste piires järele teha,” räägib ta.

Kuidas Alfa just sellises koosseisus kokku sai, mehed täpselt ei mäleta. Poistest vanim, Ants Rand ütleb, et huvilisi käis proovimas mitmeid ja lõpuks jäid sõelale need, kellel mäng kõige lobedamalt välja kukkus. Ta ise jäi basskitarri peale, Kalev, kes alguses ka trumme proovis, paistis silma hea kitarri sõrmitsemise oskusega, seepärast sai temast soolomees, Jürile jäi rütmikitarr. Trummidele leiti Peeter, kellel pulgad päris hästi peos ja rütm kindlalt jalas püsis.