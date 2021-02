Mahetootja Jaan Kiider pälvis hõbedase teenetemärgi

Riido ökotalu peremees Jaan Kiider ei piirdu pelgalt piima- ja lihatootmisega, vaid tegutseb aktiivselt mahetootjate eestkõnelejana. Kiider kuulub Saaremaa talupidajate liidu ja ühenduse Saare Mahe juhatusse ning Eestimaa talupidajate keskliidu nõukokku. 2011. aastal valiti Kiider Eesti parimaks mahetootjaks, 2012. aastal viis ta poelettidele pudeldatud toorpiima. Riido talu peremees on aktiivne kaasarääkija maaeluministeeriumiga seotud teemadel ning selle kaudu toetanud ja esindanud Eesti põllumajandustootjaid. Kiider pooldab roheenergiat, tema laut ja kuivati töötavad päikeseenergia baasil.

Jaan Kiider ütles, et märgi saajate hulgas leidub palju neid, kes on põllumajandusse panustanud. “Võin öelda, et kolmekümne aasta jooksul olen ka enda panuse andnud,” sõnas ta. Küsimusele, miks pole ta piirdunud ainult tootmisega, vaid kulutab juba aastaid oma energiat tootjaid esindades, vastas Kiider: “Ma ei oska seda öelda, ju see siis on minu loomuses.”

Mõne konkreetse mahetootmisega seotud seadusemuudatuse taga on Kiideri sõnul alati meeskonnatöö. Küll aga meenus talle, et just tema ettepanekul hakkas piimatööstuse eelmine juht Ülo Kivine mahepiima eraldi töötlema. Ühe oma eeskujuna mahetootmises nimetas Kiider Uustla talu perenaist Liia Sooäärt. Riido ökotalus annab toodangut 100 piimaveist, kellest pooled on Eesti kohalikku tõugu veised. Lisaks on Kiideril 120 põhikarja lihaveist.

Saaremaa mahetootmise pioneer Liia Sooäär ütles, et Jaan Kiider liitus mahetootjatega paarkümmend aastat tagasi. Aivar Kallasega eesotsas hakati noori põllumehi mahetootjateks utsitama ja organiseeriti neile koolitusi. See oli Sooääre sõnul veel aeg, kus mahetootmisse eriti ei usutud. Kiider võttis aga vedu ja jäi mahetootmisele truuks. Täna on Kiider põhimõtteline mahetootja ja hingega asja juures. Tema talu muudkui laieneb. “Maatõugu lehmad ja lihaveised, kanad, kalkunid ja pardid, keda kõike seal ei leidu,” loetles Sooäär.