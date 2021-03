“Viie hulka sattuda on päris tore,” ütles Mägi Saarte Häälele ja lisas, et Laasi rolli poleks ta tegelikult mängida tahtnudki. 2019 suvel, kui Kuressaare teater Mägi lavastusse kutsus, luges ta Mälgu romaani uuesti läbi ja ainus, kelle ta enda jaoks välistas, oli just Turja Laas. “Seal on teisi külamehi küll, kes joovad viina ja õlut, Laas tundus liiga raske. Seetõttu, et ta on kogu aeg mängus sees ja kogu aeg peab laval olema,” rääkis Mägi.

Pool aastat hiljem helistas talle aga lavastaja Madis Kalmet ja pakkus justnimelt Laasi rolli. “Mina ütlesin vaid “Oi, jumal... “ ja tema seejärel aina rääkis ja rääkis. Ja rääkiski augu pähe,” muigas Mägi.

Ta nentis, et algmaterjal on ürgne ja sügav ning rollist lavastajaga rääkides saadi üsna ruttu ühele nõule, milline see Laas peaks olema, mis tegi koostöö ka tunduvalt lihtsamaks. Mägi sõnul muutus tegelane talle proovide käigus järjest omasemaks ja lõpuks oli ta päris rahul, et sai seda tükki teha. “Hea meelega mängin veel, kui võimalus tuleb,” lausus ta.

Praegu on Arvi Mägil Kuressaare teatris lavastajana käsil Douglas Goweri näitemängu “Issid” proovid. Ta märkis, et tükk on kindlasti plaanis lavaküpseks saada, iseasi, millal seda publikule näidata õnnestub. Hetkel on esietendus lükatud 9. ja 10. aprillile, kuid kui koroonapiirangud peaksid veelgi karmistuma, siis pole võimatu, et lavastus tuleb välja hoopiski sügisel.

Eile teatavaks tehtud Eesti teatriauhindade nominentide hulgas on meeskõrvalosatäitja kategoorias nomineeritud ka Jörgen Liik (Wanamun lavastuses “Pigem ei” ja osatäitja lavastuses “Sa oled täna ilusam kui homme” – mõlemad Von Krahli teater) ning Kuressaare teatriga tihedalt nii näitleja kui ka lavastajana koostööd teinud Peeter Tammearu (Stomil lavastuses “Tango” – Endla teater).