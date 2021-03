Mask sunnib prillikandja udu sisse

Annes Meister FOTO: Erakogu

Mõistan, miks kehtestati maskikandmise kohustus ning miks on tarvis maski kanda. Vaieldamatult on Saaremaal olukord tõsine – nakatumine on tõusnud ja tõuseb ilmselt veel.

Minu probleem on aga selles, et ma ise maski kanda ei saa – oma tugevate miinusprillide pärast. Mul on tugev nägemispuue, kasutan tugevaid miinusprille. Prillid kipuvad aga õuest siseruumi astudes uduseks minema. Sama juhtub poodi minnes. Kui võtan prillid eest, näen ma väga halvasti.

Kaitsemaski kandmisel on prillid aga kogu aeg udused. Selgelt näha pole võimalik ei prille kandes ega siis, kui need eest ära võtta. Nii on mul valida kahe halva asja vahel – kas loobun maskist ning olen potentsiaalne nakkuse saaja või levitaja, või siis loobun prillide kandmisest ega näe seal poes midagi.

Paraku kaubandusettevõtted seda põhjendust ei aktsepteeri. Kui viimati üht poodi külastasin, ütles sealne müüja, et pean maski ette panema. Kui hakkasin talle põhjendama, miks ma maski kanda ei saa, sekkus üks klient, kes teatas, et seadus on kõigi jaoks. Minu põhjendust ta ei aktsepteerinud, muutudes üha valjuhäälsemaks ja küsides mult: “Miks te ei austa teisi inimesi?”

Asi ei ole ju ometi austamises või mitteaustamises!

Sarnasesse olukorda olen sattunud varemgi. Kui toona ka kaupluse juhatajaga rääkisin, ütles tema mulle, et neil on terviseameti eeskiri ja nemad lähtuvad sellest.

Kahjuks on maskikandmise kohustus jaganud inimesed kahte leeri, pannes nad sageli üksteise suhtes ebaviisakalt käituma.

Kindlasti on neid, kes lihtsalt protestiks ei kanna maski, aga on neid, kes seda teha ei saa. Kõiki inimesi ei tohiks võtta ühe mõõdupuuga. Alati on erandeid.

Kui perearstid nende erandite kohta, mis vabastaksid maski kandmisest, tõendit ei väljasta, siis jääbki vaid sõna sõna vastu. Kliendid ja klienditeenindajad jäävadki omavahel vaidlema ja lahendust ei paista kusagilt.