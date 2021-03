Laevade automaatse identifitseerimise süsteemi AIS abil jälgitakse mereliiklust. Kapten Trumm on üks sadadest, kui mitte tuhandetest eestlastest, kes hoiab laevade liikumisel online´is silma peal mõne internetikeskkonna, näiteks Marinetraffic.com vahendusel.

Laevaliikluse vaatlemise põhjused on erinevad ja kuigi jutt käib tsiviillaevadest, siis Militaar.neti kasutajate huvil on enamasti riigikaitseline-sõjaline tagapõhi. Miks nii palgalistel kui ka vabatahtlikel riigikaitsjatel Eesti ranniku lähistel Vene lipu all seilavad alused lambi põlema löövad?