Koroonaaeg – pingeline või ka rõõmurikas?

Koroonaaja mured on peamiselt seotud sellega, et palju erinevas vanuses ja erinevate vajadustega lapsi on sunnitud kodus koos olema. Kohati võib see pereelu päris pingeliseks muuta.

Kuna lastel on ära jäetud huvitegevus, erinevad võistlused ja sotsiaalne suhtlus sõpradega, siis on neid raske kodus motiveerida ja neile tegevust pakkuda. Ka perede kvaliteetaja sisustamine on keerulisem, kui kodust koos väljaskäimine ja tegutsemine on piiratud.

Meie liikmete hulgas on neid vanemaid, kes on koroonaviiruse tõttu kaotanud töö ja kelle pere on seetõttu ka majanduslikult keerukamas olukorras.

Leidub ka neid vanemaid, kes käivad välismaal tööl ning koroonapiirangute tõttu tööle minna ei saa. Või siis vastupidi – ei pääse enam õigel ajal koju tagasi ning perest eemaloleku aeg kujuneb pikaks, pannes teise vanema üksikvanema rolli. Samas on ka peresid, kes tänu koroonaajale on saanud just rohkem aega koos veeta, kuna vanematel on avanenud võimalus kodus töötada.

Mure – kehv netiühendus

Kevadise distantsõppe jooksul said pered endale digivahendid – seega on nad praegusel õppeaastal kaugõppeks tehniliselt paremini valmistunud.

Paljude maal elavate perede jaoks on probleemiks hoopis kehv internetiühendus. See ei pruugi olla piisav veebitundides ja -koosolekutel osalemiseks, eriti kui korraga on vaja internetti kasutada mitmel inimesel.

Kaugõpe mõjub lastele erinevalt, nii mõnelgi on raske ennast motiveerida ja distsiplineerida, samas sobib mõnele teisele just iseenda tempos õppimine.

Kooli- ja õpetajate poolne tugi on olnud erinev: digivahenditega paremini kursis olevad õpetajad teevad meelsasti veebitunde, mis aitab lastel õppetükke paremini omandada, samas kui teine õpetaja annab ainult ülesandeid ja lapsed peavad ise toime tulema. Ja kuigi õpetajad on üldjuhul lastele kättesaadavad ja julgustavad küsimuste puhul lapsi kohe nende poole pöörduma, küsivad lapsed ikka kõigepealt vanemate käest.

Digivahenditega varustatuse kõrval on suuremaks probleemiks pigem see, et lapsed vajavad õppetöös ka vanemate tuge. Kui vanem käib samal ajal tööl, võivad õhtused õppimised kujuneda päris pikaks ja kurnavaks, mõjutades samal ajal ka pere kvaliteetaega.

Ka kodukontoris töötaval vanemal on keeruline teha tööd ja olla samal ajal õpetaja, lasteaiakasvataja, kokk ja koristaja. Tihtipeale jäävad lasteaialapsed siis tahaplaanile. Rääkimata sellest, et vanemad ei suuda täita pedagoogide “suuri kingi”. Oma kooliharidusest ju ei piisa, et lastele toeks olla, eriti kuna meetodid on vahepealse aja jooksul muutunud.