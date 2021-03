Osavallakogudele ja teenuskeskustele suurem otsustusõigus!

Kolm aastat Saaremaa suurvallana toimimist on toonud välja meie eelised ja ka need kohad, mida oleks vaja parendada. Põhikirja järgi on osavallakogu peamine ülesanne seista kohaliku kogukonna eest. Teeme seda koostöös kohaliku teenuskeskusega – vallavalitsuse kohaliku esindusega. Teenuskeskuse juht osaleb igal osavallakogu koosolekul. Paljusid kohaliku elu teemasid lahendame koosolekutevahelisel ajal ühiselt, vajadusel nõu küsides piirkonna elanike käest või nendega koos tegutsedes.

Suurvalla loomine ja uue struktuuri käima lükkamine on Saaremaal esmane kogemus. Me keegi pole sündinud targana, et kõike ette näha. Tarkus tuleb koos kogemusega. Seetõttu olen üha rohkem veendunud, et Saaremaa valla teenuskeskustel ja osavallakogudel peab olema rohkem otsustusõigust ning ka rahalisi vahendeid. See suurendab kohalikku vastutust ja ka otsustuste jõudu, aitab inimestel paremini kujundada kohalikku elu. Aitab ka kogukonnal tunnetada oma rolli ning tähtsust piirkondliku elukeskkonna kujundamisel.

Meie ühises vallas on kümme osavalda ja kolm kogukonda ning Kuressaare linn, mis erinevad nii territooriumi suuruse kui ka elanike arvu poolest. Seda arvesse võttes võiks eraldada mingi x- summa igale piirkonnale pluss elanike arvu arvestava lisatoetuse.

Usaldage inimesi

Osavallakogude põhimääruses on kirjas, et “osavallakogul on valla eelarve osana iseseisev eelarve oma ülesannete täitmiseks”. Seega on seaduslik alus olemas, kuid seda pole siiani rakendatud.

Ütlen: usaldage inimesi. Mitte ainult linnades, vaid ka külades ja alevikes on ajupotentsiaali, mida tuleks tunnustada. Samuti on tahtmist tegutseda igapäevaelu paremaks korraldamiseks. Siin tuntakse kohalikke olusid ja vajadusi, mida kaugelt vaataja ei näe. Sageli ei püüagi näha, sest see tähendaks lisapingutust igapäevatöös. Öeldu pole etteheide, vaid fakt. Jutt on kohaliku otsustusmõju tugevdamisest. Keskseid Saaremaa teemasid arutatakse ja lahendatakse ikka ühiselt, kogu ühtse Saaremaa arengut koosmõjus arvestades.

Teenuskeskuse juhataja on vallaametnik, kes allub otse abivallavanemale. Ta teeb igapäevast tööd valla erinevate üksuste töötajatega konsulteerides, valmistades ette informatsiooni kohalikest oludest ja viies valla otsused oma piirkonda täitmiseks. Teenuskeskuse juhatajal endal ei ole mingisugust otsustusõigust, sageli jäävad teenuskeskuse juhi ettepanekud vallas tähelepanuta. Ometigi on piirkonna rahvas ettepanekut toetanud ja selle elluviimist oluliseks pidanud, seda on toetanud osavallakogu.

Kohene reageerimine

Praegu ei ole osavallakogul kasutada mingeid hoobasid kohaliku elu väikeste, kuid tähtsate ettevõtmiste jaoks. Igapäevaelu nõuab teinekord aga kohest reageerimist ja ka kohaliku eripära tundmist. Toon kaks näidet. Orissaare teenuskeskuse juhataja tegi ettepaneku kasutada Orissaare tänavate remontimisel uudset lähenemist nii materjali kui ka tee joonise osas. Selleks, et jalakäijail oleks turvalisem ning inimesed saaksid sõita tõukside, rataste ja rullikutega autoliiklust segamata.

Facebookis tehtud küsitlus näitas, et kohalikud elanikud toetavad ideed, samuti toetab seda osavallakogu. Vallavalitsuse esimene reaktsioon oli aga, et pole vaja. Soovime siiski prooviks vähemalt ühe tänava ära teha – nii saaks ka hinnata, kuidas idee praktikas toimib.