Piibelgi räägib laevaehitaja Noast ja tema laevast. Laevaga sõitsid igaviku kuningriiki nii vaaraod kui ka viikingid. Odüsseusest alates toimuvad paeluvate jutustuste sündmused laevadel ja Kalevipoegki meisterdas endale Lennuki-nimelise laeva. Ka kinokunstis on laeval oma kindel roll: Titanicu hukkumine ei jäta kedagi külmaks.

Me ehitame allveelaevu, õhulaevu ja kosmoselaevu ning ärgu keegi väitku, et need viimased ei ole ka kaasaja inseneriteaduse tippsaavutused. Lisaks räägime me laevaehituskunstist. Kunstist mitte ainult tehnika mõttes, vaid ka esteetilises mõttes. Inseneri joonlauad ja tema lekaal on vorminud laeva voolujoonelisuse, mida kadestab iga sportlane, ja graatsia, mida ihkaks nii mõnigi neidis. On ju laev lõppude lõpuks siiski naisterahvas, she (ingl k naissoost tema). Nii et insenerimõtte sümboliks võiks laev olla küll. Seepärast leiab ta ka siin loos oma kindla koha.

Kõigepealt oli uudishimu

Inimloomus on oma sügavuses mõõtmatu, sest selle loodimisel saab sama palju erinevaid tulemusi, kui palju on mõõdetavaid ja mõõtjaid. Mõningane üldistamine on siiski vajalik ja paratamatu, mõistmaks, kust tuleme, kuhu läheme ja kuidas kestame.

Inimene on ratsionaalse mõtlemise ja kaalutluse ning sügava hingeelu kõrval peamiselt homo sentience, tunnetav inimene. Tunnetusvajadus motiveerib meid kõige enam ja mõjutab sedasi meie käitumist.

Uusaja ust ei ole keegi jalaga lahti löönud. Õigupoolest ei ole uks siin üldse paslik võrdlus, sest tegu on pigem päikesetõusuga: esmalt toob kerge aovalgus esile maailma, maastiku ja asjade piirjooned, seejärel ilmub silmapiirile punetav päikeseketas ja mõistame, et uus päev on alanud. Maailm alles ärkas hämaras toas, kus kardinad olid veel ette tõmmatud. Enamik magajaid ei teadnud, et on alanud inimmõistuse võidukäik seni hirmutava ja mõistatusliku looduse üle. Isiksuse vabanemine seni kokkulepitud kammitsatest oli vaid aimatav. Ettevõtlikud ärimehed ja insenerid olid tegelikult need, kes jõudsid iga majani ja tõmbasid kardinad eest.

“Laevaehitajal ei tohi kunagi kaduda silmist suur pilt.”

Ilmselt elame me praegugi samasugusel loodust uurival, aga ka anastaval valgustusajastul. Iseasi, palju oleme valgustunud.

I maailmasõda lõi mõra inimese eneseusku. Siit sai alguse hirm, et ülesehituse kõrval võime end ka hävitada. Senine positivism vahetus eksistentsialismiga. Sõdadele järgnenud massimeedia ja reklaami (info) võidukäik õhutas tarbimisühiskonda ja tööga esmaste vajaduste rahuldamise asemel hakkasime neid vajadusi ise välja mõtlema.