Läänemaal peetud võistlused said tuulepuuduse tõttu kesta vaid ühe päeva. Nõrk tuul mängis trumbid kätte just pisikestele ja kergetele sõitjatele.

Saaremaa merispordi seltsi treener Viktor Umb ütles, et selline see sport kord juba on. Tugeva tuulega saavad parema mineku raskemad sõitjad, vaiksemaga kergemad. Samas rõhutas treener, et kõige olulisemad on ikkagi oskused: “Tühja koha pealt ei võida keegi.”

Nii Anni kui ka Trinette on mõlemad tegijad ka vee peal. Viktor Umbi sõnul on vee peal sõitmise kogemus ka jääl sõitmisel väga oluline. Siis võivad tulla väga kiired arenguhüpped.

Kuigi kõrvaltvaatajale võib tunduda, et jääpurjetamine on veel purjetamisest lihtsam, treener sellega ei nõustu. Tema sõnul on jääl väga palju peeneid nüansse, nagu näiteks jää struktuur või lumi.

Eelmisel talvel loodus jääga ei õnnistanud, kuid sel aastal sai juba veidi sõita. Umbi sõnutsi tahaks alati rohkem, kuid kui ühe taolise talve veel saaks, võiks juba hakata ka suurte tiitlivõistluste poole vaatama.

Saarlaste edu, mis on toonud alates 2016. aastast kõik Ice-Optimisti meistritiitlid Saaremaale, on Umbi sõnul järjepidava töö tulemus, mille pealt on võimalik sõita maailma tipus. Seda on kinnitanud eelmistel aastatel Saaremaale toodud noorte tiitlimedalid.

Edu aluseks on entusiastid, kes 2013. aastast saadik on jääpurjetamise süsteemi arendanud teadlikult. Spordikooli näol on olemas tingimused aastaringselt treenimiseks ja meri-

spordi selts on treeneri sõnul finantsiline tugiüksus. Ala tehnilised ja metoodilised teadmised on treeneri näol olemas.

Hetkel jäävad saarlased just varustuse poole pealt pikkade jääpurjetamistraditsioonidega pärnakatele veel alla, kuid Viktor Umbi sõnul võib juhtuda, et juba tuleval aastal ollakse sama pulga peal.

Saaremaale tuli ka veebruaris peetud Ice-Optimisti klassi karikavõistluste hõbe, mille sõitis välja Georg Paomees, ning pronksi sai Trinette Välisson.

Suuremad paadiklassid võtsid mõõtu Tartumaal Saadjärvel. Klassis DN Juunior sai EMV arvestuses pronksi Karl Ader. Monotüüp XV klassis said hõbeda saarlased Mark Paomees ja Raul Tahk ning pronksi Indrek Aavik ja Siim Valgre.