Merekultuuriseltsi Salava juhile Urve Vakkerile teeb muret, et maadeavastaja admiral Bellingshauseni sünnikohas Lahetagusel olev infotahvel on väsinud väljanägemisega, ning ta tunneb huvi, kes peaks seda korrastama. Seni on soomlastele kuuluval eramaal asuva mälestuskivi eest vabatahtlikult hoolt kandnud üks kohalik.