Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et ainsana on lootust nakatunute hulga kahanemisele Kuressaares, mis ainukesena on uute andmete järgi märgistatud rohelise värviga. Ülejäänud Eesti on suures osas punane, mis näitab, et lähema nädala-paari jooksul pole nakatunute hulga vähenemist oodata.