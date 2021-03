“Muhu oabitsa” esimene sats sai juba otsa

Oabitsa esimene sats oli 300 eksemplari, nüüd telliti juurde 500. Et raamat nii kiiresti läbi müüakse, ei olnud Tüüri sõnul absoluutselt ootuspärane, sest varasemate raamatutega on müük ikka mõne kuu võtnud.

“Aga selge, et oabits oo teine asi. See on sümbolväärtusega žanr,” lausus ta. “Ilma keegid ep jää, aga pirekse tuleb oodata. Roamatukogus soab voatamas köia,” lisas Tüür.