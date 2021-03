Ärgem andkem kalamehi merele

“Hiljuti juhtus Abruka rannas tuttava mehega õnnetus ning ta uppus. Nagu Abruka meestel kõigil, oli ka tema kalamehekogemus pikk ning sarnase varustusega on päevast päeva ja aastast aastasse merel käidud. Praeguseks ei ole veel teada, kas õnnetuse põhjuseks olid kummipüksid, terviserike või miski muu, igal juhul lõppes seekordne kalalkäik kurvalt.

Kahlajapüksid ehk kummipüksid on liiga sageli kalameeste hukkumise põhjus. Ranna lähedal vööni vees kala püüdes kasutatakse just selliseid pükse. Mis oht neis pükstes siis peitub? Neis on õhk. Rinnuni vees võrkude või spinninguga toimetades võib juhtuda, et lainetuse või komistamise tõttu valgub vett ülevalt pükstesse. Paraku ei jõua vesi alati jalgadeni, eriti siis, kui vett satub pükstesse korraga palju. Jalgu jääb ümbritsema õhk ja jalad tõusevad pinnale. See surub aga pea vee alla ja sellest olukorrast pääseda on peaaegu võimatu. Siis nõuab meri mehe.

Mis siis päästaks? Esmalt päästaks päästevest või ka töövest, mis on veidi väiksem ja segab töötegemist vähem. Sellises olukorras paukvest ei sobi – seda peab õnnetusse sattunu ise avama, mis ei pruugi kiirel hetkel aga õnnestuda. Päästaks ka see, kui oled kalal koos sõbraga. Teoorias päästaks ka käepärast olev nuga, millega püksid katki lõigata ja õhk välja lasta. Mitme õnnetuse puhul on see aga jäänudki teooriaks.

Müüdina on liikumas teadmine, et neopreenpüksid ei kujuta endast ohtu, kuna liibuva materjali tõttu jääb õhku sisse väga vähe. Paraku on see ujuv materjal, mis jätab jalad kergeks. Jalgade pinnaletõus kivi otsa komistamisel on üsna loomulik. Ka niisuguses olukorras aitab see, kui kasutada päästevesti. See ei lase hingamisteedel vee alla vajuda ja jalgu maha panna on kergem. Päästevestist on abi ka terviserikke korral. Kui meetrisügavuses vees peaks inimese enesetunne halvenema, siis maha istuda ei saa. Päästevest jätaks aga pea ohutult veest välja ja jõudu kogudes oleks inimesel taas võimalus veest välja tulla.