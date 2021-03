Täna saab veel annetada taimeteed meedikutele

“Kilodes ei oska toodud taimeteede kogust veel hinnata, aga annetajaid on juba olnud sadu,” ütles üks kampaania vedajaid, Lümanda teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson. Tema sõnul on täpne arvestus kavas teha uue nädala alguses.

Teetaimi on annetanud inimesed üle Saaremaa, samuti Muhust. Väga palju pakke on toodud Kuressaare kogumispunkti.

Jaanika Tiitsoni sõnul on tee pakkimine väga aromaatne tegevus. “Nii kui mõne koti suud paotad, täitub tuba hea koduse taimetee lõhnaga,” kirjeldas Tiitson.

Suurem pakkimine läheb lahti reedel ning peaks ühele poole jõudma esmaspäeval. Teisipäeval on kavas kingitused juba Tallinnas üle anda.

“Oleme südamest tänulikud kõigile kaasamõtlejatele, saarlastel on suur süda ja tugev kogukonnatunne!”

Tiitson kinnitas, et annetuse tegemiseks pole veel hilja – täna kella 16-ni saab teetaimi tuua kas valla teenuskeskustesse või vallavalitsusse Lossi 1 või Tallinna 10 Kuressaares. Muhus võib oma taimeteed kontaktivabalt viia Liiva või Hellamaa raamatukokku. Abi ja infot saab küsida Tiina Jõgilt.

“Koos teetaimedega on väga oodatud kirjad meedikutele,” toonitas Tiitson. “Need kirjad heade soovidega lähevad igasse pakki kaasa koos teematerjali ja purgikese meega.”

“Paberi paksuse osas pole vahet – peaasi et sellelt loetavad soovid tulevad südamest ning on käsitsi kirja pandud,” ütles Tiitson. Võib kirjutada ka mitu kirja, sest meedikutele saadetavate pakkide kogus on suur.