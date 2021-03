Saaremaal ulukireflektoreid veel pole

“Eks meil neid kohti, kus ulukid teid ületavad, on küll ja veel,” nentis Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas . Ta lisas, et Saaremaa jahimehed praegu jälgivad, milliseid tulemusi käimasolevad pilootprojektid mandrimaal annavad ja sellest lähtuvalt hakkavad kavandama edasisi samme. “Kindlat kohta, kuhu neid panna, meil küll veel välja mõeldud ei ole,” lausus ta.

Kuninga sõnul tuleb silmas pidada ka seda, et reflektorid ei ole mitte kõige odavam lõbu. “Kilomeetri jagu maksab ligi 400 eurot ja et neist ikka abi oleks, tuleks reflektoreid paigaldada päris palju,” lausus ta.

Valgusreflektorid paigaldatakse maantee piirdepostide peale ja nende tööpõhimõte on selline, et kahe järjestikuse piirdeposti vahele tekib auto tuledest metsa poole valgusmüür, mis hoiab metslooma teest eemal. See mõjub ulukile kui valgusfoor, andes hoiatussignaali, et teed ei ole mõistlik sel ajahetkel ületada.