KÜLAVAHELOOD Eesti raamatuaasta esimene päev Sakla külaraamatukogus

"Usun, et enamik kuulajaid on ka raamatusõbrad ja me võime ju tõdeda, et häid raamatuid jagub nii välisautoritelt, Eesti ja sealhulgas Saaremaa ning Muhu kirjanikelt," juhatab saatejuht külavahelood sisse.

Raamatuaasta esimesel päeval otsustas saatejuht külastada Sakla külaraamatukogu, et küsitleda raamatukogu juhatajat Agnessa Seppa, keda tunnustati Saare maakonna parima raamatukoguhoidja 2024 tiitliga. Aga Agnessa ei ole üksnes raamatukogu juhataja, vaid ka Sakla piirkonna seltsielu hing, kultuuripärandi koguja, hoidja ja tutvustaja.

Mitu aastat on Agnessa raamatukogu juhatajana ametis olnud? Selle küsimuse esitas saatejuht aktiivsele külaelu edendajale esimesena. Selgub, et juba 21 aastat. Agnessa ütleb, et see töö talle meeldib, toonitades, et Sakla kandi elanikud hoolivad oma kodukandist. Ühiseid ettevõtmisi jagub aastaringselt.

Saatejuht tuletab meelde ühte ammust pidu Sakla seltsimaja õuel. Oli aasta 2007 kui tuletati meelde kunagist kolhoosiaega. Taidlejad olid ette valmistanud paroodiakava. Agnessalgi oli oma osa selle ettevalmistamisel.

Saates saavad sõna raamatusõbrad, kes on aastaid raamatukogu külastanud. Neil on Agnessa üle hea meel, öeldes, et raamatukogu juhatajana oskab ta lugejaile soovitada häid raamatuid, teades nende eelistusi.

Agnessa ja lugejad tuletavad meelde ühiseid ettevõtmisi. Tantsurühma liikmetena meenutavad nad unustamatuid tantsupidusid. Seltsielust rääkides toovad nad esile koostöö teiste Saare maakonna seltsidega.

Veel saavad kuulajad teada, et tunnustuse pälvinud Sakla kandi külaelu edendaja on sündinud Siberis eestlastest väljarändajate peres. Agnessa oli kaheksa aastane kui pere Eestisse kolis.

"Minu lapsed on küll saarlased, aga kas ma nüüd ise olen saarlaseks saanud," arutleb saarlasega abiellunud Hiiumaa ja Virumaa juurtega Agnessa.

Tegelikult on Agnessa oma tööga ammugi näidanud, et on üks kange saare naine. "Me oleme Agnessa üle uhked. Tunnustati õiget inimest," ei olnud Sakla elanikud kiitusega kitsid.