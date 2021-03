Kuidas pakkuda kodusoojust lapsele, kes ei saa elada sünniperes?

Praegu katsetatakse projekti korras ajutise hooldusena uut teenust – kriisihooldusperekonda. See pere kasvatab last kuni 90 päeva ning peab olema valmis võtma vajadusel lapse enda juurde kahetunnise etteteatamisega. Niimoodi tagatakse, et laps jõuab otse peresse, ilma vajaduseta olla vahepeal turvakodus. Erinevalt pikaajalisest ja lühiajalisest hooldusest saavad projekti kaasatud kriisihoolduspered valmisolekutasuna miinimumpalka. Kriisihoolduspereks sobivad inimesed, kes töötavad kodus ja kelle töö ei sega neid lapse eest hoolitsemast. Erinevalt teistest asendushoolduse vormidest tuleb projekti perel läbida traumakoolitus.

Ene pere lugu

Olen pikalt teinud sotsiaaltööd ja tundsin, et oskan pakkuda perest eraldatud lastele hoolt. Kriisihooldusperre jõudnud lapsele ei tasu püstitada ootusi – teda tuleb lihtsalt toetada, sest ta vajab sel hetkel täiskasvanut. Kriisihoolduspere on toetav käsi väikesele inimesele, et ta ühiskonnas toime tuleks. Kuidas see kõik mõjutab last? Kui laps saab 24/7 üks ühele tuge, tunneb ta end kindlamalt. Loomulikult on risk, et lapsel on raske minna jälle uude kohta, ta on pidevalt ootel, mis saab homme. Ka kriisihoolduspere ei oska vastata, mis saab edasi ja kas laps saab koju tagasi, sest lapsele ei tohi tekitada asjatuid lootusi või uusi hirme. Ent kokkuvõttes on see hea võimalus panustada lühiajaliselt lapse turvatunde ehitamisse. Samal ajal tuleb koos spetsialistidega teha tööd, et bioloogiline pere saaks oma last kasvatada iseseisvalt või vähese kõrvalise abiga. Kui see pole võimalik, tuleb lapsele leida pere, kes toetab teda täiskasvanuks saamisel. Kui lapsega on hea kontakt, tasub kaaluda ise hoolduspereks hakkamist.

Laps vajab väga palju tuge

Anneli Tõru, Saaremaa valla lastekaitseteenistuse juhataja

Iga laps vajab kodu ja perekonda, ent paraku ei saa kõik lapsed kasvada koos vanematega. Ka Saaremaa valla lastekaitsespetsialistidel on tulnud lapsi perest eraldada, näiteks kui lapsel pole sünniperes turvaline, vanemate käitumine ja elukorraldus kahjustavad lapse arengut ja heaolu. Kuigi selliseid juhtumeid ei ole palju, on see lapse jaoks alati traumeeriv ja ta vajab väga palju tuge. Võimalusel leitakse lapsele kodu sugulaste juures. Kui see pole võimalik, tuleb laps suunata asendushooldusteenusele. Hoolduspere on sobivamaid asendushoolduse vorme, et pakkuda sünnivanematest lahutatud lapsele kodusoojust ja armastust. Pere põhilised partnerid ja toetajad on sellisel juhul kohaliku omavalitsuse spetsialistid.

Enamasti otsitakse lapsele perekond lapse sünnikoha lähedal, et säilitada harjumuspärast elukeskkonda ning suhtlust tema vanemate ja teiste lähedastega. Mõnikord on aga lapse jaoks parem ja turvalisem elukeskkonda vahetada. Seetõttu otsime inimesi, kes kaaluvad võimalust pakkuda ühele või mitmele lapsele kodu, armastust ja hoolt üle Eesti – ka Saaremaal. Täna ei ole üleriigilises hooldusperede registris ühtegi Saaremaa peret, kes oleks valmis vanemate hooleta jäänud last oma peresse vastu võtma. Ent usume, et meie ümber on inimesi, kes selle võimaluse peale mõtleksid. Eestis on 800 last, kelle suurim soov on kasvada peres, olgu või esialgu võõras. Ja miks ei võiks keegi neist leidagi endale uue kodu Saaremaal?