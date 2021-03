Covid-immuunsus on vähemalt kolmandikul saarlastest

Saaremaal tegi neljapäeval koroonatesti 134 inimest, kellest 13-l ehk 10 protsendil oli tulemus positiivne. Kuressaare haiglas ravil oli eilse seisuga 8 koroonanakkuse saanud inimest. Eelmise aasta märtsi algusest on Saare maakonnas registreeritud kokku 2552 koroonaviirusega nakatumise juhtu. Vähemalt ühe koroonaviiruse vastase vaktsiinidoosi on saanud 7071 Saare maakonna elanikku, kusjuures üle 80-aastaste hulgas on vaktsineerituid kaks kolmandikku ehk 67 protsenti.