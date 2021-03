Statistikaameti juhtivanalüütikud Märt Leesment ja Kaja Sõstra nendivad ameti blogis, et piirkondliku ettevõtlusstatistika probleem seisneb selles, et ettevõtte tegelik tegutsemise koht võib olla mujal kui juriidiline aadress ja neid võib olla ka mitu. Üks võimalus probleemi lahendamiseks on hinnata mitmes kohas tegutseva ettevõtte loodava väärtuse regionaalset jagunemist töötajate töötamise asukohtade kaudu.