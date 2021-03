Kokku sai aastail 2009–2013 toetust 278 projekti kogusummas 4,2 miljonit eurot. Arvestades veel seda, et meie projektide elluviimiseks tuleb taotlejal endal tasuda omaosalus, on meie maakonna maaelu saanud neil aastail LEADER-programmi kaudu juurde lisaväärtust peaaegu 7 miljoni euro eest.

Praeguse, koroonapandeemiast tingitud olukorra tõttu on aastateks 2015–2020 planeeritud perioodi pikendatud kahe aasta võrra ehk 2022. aasta lõpuni.

Aastail 2015–2020 on Saarte koostöökogu viinud maapiirkonna ettevõtluskeskkonna ja elukeskkonna parandamiseks läbi kümme taotlusvooru. Kokku on toetatud 186 projekti kogusummas 4,6 miljonit eurot. Koos taotlejate omaosalusega on meie maakond läbi LEADER-meetme saanud kasu 7,5 miljonit eurot. Praegu valmistame juba ette uut perioodi, mis algab 2023. aastal.