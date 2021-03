Vald kinnitab, et pole Tamme tee rahvast hüljanud

MTÜ Tamme Tee juhatuse liikme Ergo Oolupi sõnul on kõnealuse piirkonna elanikel kartus, et vallavalitsus jagab küll lubadusi, kuid ei kavatse tegelikult küsimuse lahendamiseks midagi ette võtta. “Saatsime paar nädalat tagasi uue märgukirja, aga sellele pole reageeritud. Jääb kahjuks selline tunne, et pannakse n-ö tuima,” lausus Oolup.

“Küsimus ei ole selles, et me seda lihtsalt soovime. See lubadus on detailplaneeringus ning siia maju ostnud inimesed on seda teinud teadmises, et see ei ole pelgalt idee, vaid selge lubadus,” sõnas Ergo Oolup toona.