Lümanda kandi rahvas plaanib küladeülest seltsi

Leedri külaseltsi üks vedajaid Jaanika Tiitson ütles, et selline mudel aitaks küladel rohkem koostööd teha ja kaasata ka väiksemaid külasid. “Kui oled väike küla või ei plaani väga suuri investeeringuid, kuid tahaksid aeg-ajalt siiski mõne projekti kirjutada, siis olekski hea kuuluda ühe sellise katus-MTÜ alla,” selgitas Tiitson.

Kuigi lihtsamates rahataotlusvoorudes liiguvad reeglid aina rohkem seda teed, et saab osaleda ka ilma juriidilise vormita, siis suurema investeeringu korral, nagu näiteks mänguväljaku ehitamine, on eelistatud juriidiline vorm. See nõuab omakorda palju paberitööd.